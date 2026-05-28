Joven de 16 años muere tras ser atropellado por un autobús en La Florida: Carabineros investiga falla en semáforos

Un trágico accidente de tránsito se registró durante la tarde de este jueves, dejando como saldo el fallecimiento de un adolescente tras ser impactado por un autobús.

El hecho movilizó de urgencia a personal especializado de Carabineros de Chile para esclarecer las causas del siniestro vial.

De acuerdo a la información oficial, el suceso se gestó alrededor de las 14:00 horas. Tras el impacto, y debido a la extrema gravedad de sus lesiones, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, lugar donde lamentablemente se constató su deceso.

El teniente Felipe Lorca, de la Prefectura de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT), detalló que la víctima tenía 16 años de edad.

Con las investigaciones en curso, precisó que se puede “establecer una causa basal” que les permita identificar “la responsabilidad de los participantes”.

“Sin embargo, estamos revisando las aristas que son necesarias en base a toma de declaraciones, por algún tipo de testigo, verificar cámaras de seguridad (...) para posteriormente ser remetidas a la fiscalía”, indicó Lorca.

De igual manera, el teniente señaló que el conductor del bus “se encuentra en calidad de imputado” y se le realizó el test de alcohlemia correspondiente de rutina.

Por otra parte, a falta de detalles por confirmar en la investigación, consignó que “los semáforos se encontraban en un mal funcionamiento”.

Asimismo, el funcionario policial hizo hincapié en que no se reportan otros afectados, ni peatones ni pasajeros que eventualmente hubieran estado en el transporte público.