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7 mil sancionados con prohibición de ingreso a los estadios en Chile: qué club tiene la mayor cantidad de castigados

En ADN Deportes tuvimos acceso al catastro completo de los fanáticos que tienen prohibido su recinto a los estadios en el país.

Carlos Madariaga

Rocío Ayala

7 mil sancionados con prohibición de ingreso a los estadios en Chile: qué club tiene la mayor cantidad de castigados

7 mil sancionados con prohibición de ingreso a los estadios en Chile: qué club tiene la mayor cantidad de castigados / Agencia Getty

A contar de 2010, la ley de violencia en los estadios implementó en nuestro país el derecho de admisión, donde los organizadores de los espectáculos deportivos en el país pueden restringir el acceso a las canchas por diversos incidentes.

En ADN Deportes tuvimos acceso, por Ley de Transparencia, al castastro histórico que posee la autoridad al respecto hasta el 1 de junio de 2026.

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Son 7.015 los hinchas que han sido sancionados en todo este período con prohibición de ingreso a los estadios en el país, de los cuales 3.927 ya han cumplido con el castigo.

Con ello, quedan todavía 3.090 personas con derecho de admisión vigente, de los cuales 353 cumplen su plazo de sanción en el segundo semestre de 2026.

Un dato particular del catastro al que tuvo acceso ADN Deportes es que todos los clubes que hoy están en la Liga de Primera y la Primera B han debido aplicar sanciones.

¿Cuáles son los elencos que tienen más castigados? El listado lo lidera Colo Colo, con 2.320 personas con derecho de admisión, seguido de la Universidad de Chile, que tiene 1.449 castigados; y la UC, con 292 hinchas. Con esto, entre albos y azules concentran el 54% de los casos.

A ellos también hay que sumar la ANFP, que en su rol de organizador de partidos de la selección o duelos neutrales, como la Supercopa, ha aplicado castigos a 884 individuos.

¿Y en la Primera B? El club con más castigados es Santiago Wanderers, con 157 hinchas, seguido de Deportes Iquique y Cobreloa, con 102 y 79 sancionados, respectivamente.

Un dato curioso es que hay tres elencos del fútbol chileno que no tienen ningún tipo de sanción pendiente: Independiente de Cauquenes, Quintero Unido y Santiago Morning.

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