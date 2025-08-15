;

VIDEOS. Universidad de Concepción golea a San Marcos de Arica y se suma como el cuarto puntero de la Primera B

El “Campanil” comparte la punta con los propios ariqueños, Santiago Wanderers y Deportes Copiapó.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/Uno Noticias

Durante la jornada de este viernes se dio inicio a la fecha 21 de la Primera B con un duelo vital en la lucha por el ascenso directo a la Primera División.

Universidad de Concepción goleó 4-1 a San Marcos de Arica en el Ester Roa Rebolledo y se sumó a los nortinos, Santiago Wanderers y Deportes Copiapó como punteros de la categoría de plata de nuestro balompié.

El “Campanil” abrió la cuenta a los 14 minutos con un gol de Benjamín Sáez, quien, tras un saque de esquina que fue pivoteado en dos ocasiones, remató dentro del área chica para el primer abrazo de la tarde.

Revisa también:

ADN

Apenas unos instantes después llegó el segundo, cuando Luis Rojas (19′) sacó un gran remate cruzado que dejó sin opciones al arquero ariqueño Nicolás Tempirini.

En la segunda mitad, el dominio continuó siendo de los locales, que aumentaron la goleada con un tanto de Bastián Ubal (66′). Para San Marcos descontó Marcos Camarda (82′), pero Rodrigo Olivares (90+2′) volvió a ampliar la ventaja para el “Campanil” en el final del encuentro.

Con esta victoria, Universidad de Concepción escala hasta el primer lugar con 33 puntos, los mismos que tiene San Marcos de Arica, que tras una primera rueda espectacular, suma seis partidos sin ganar.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad