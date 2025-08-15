Durante la jornada de este viernes se dio inicio a la fecha 21 de la Primera B con un duelo vital en la lucha por el ascenso directo a la Primera División.

Universidad de Concepción goleó 4-1 a San Marcos de Arica en el Ester Roa Rebolledo y se sumó a los nortinos, Santiago Wanderers y Deportes Copiapó como punteros de la categoría de plata de nuestro balompié.

El “Campanil” abrió la cuenta a los 14 minutos con un gol de Benjamín Sáez, quien, tras un saque de esquina que fue pivoteado en dos ocasiones, remató dentro del área chica para el primer abrazo de la tarde.

Apenas unos instantes después llegó el segundo, cuando Luis Rojas (19′) sacó un gran remate cruzado que dejó sin opciones al arquero ariqueño Nicolás Tempirini.

En la segunda mitad, el dominio continuó siendo de los locales, que aumentaron la goleada con un tanto de Bastián Ubal (66′). Para San Marcos descontó Marcos Camarda (82′), pero Rodrigo Olivares (90+2′) volvió a ampliar la ventaja para el “Campanil” en el final del encuentro.

Con esta victoria, Universidad de Concepción escala hasta el primer lugar con 33 puntos, los mismos que tiene San Marcos de Arica, que tras una primera rueda espectacular, suma seis partidos sin ganar.