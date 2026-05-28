Polémica estatua de Messi de 20 metros en la India vive nuevo episodio: desató pánico en la población

La visita de Lionel Messi a la India dejó una de las imágenes más extrañas en la condecorada carrera del futbolista argentino. Se erigió una estatua de 20 metros en la ciudad de Calcuta, con un poco o nulo parecido a la “pulga atómica” levantando la Copa del Mundo.

Esta fue fabricada con hierro y se encuentra exhibida en el barrio de Lake Town, donde según se contó su construcción tomó solo 40 días. Sin embargo, esta podría ser retirada por representar un peligro público.

Según detallo un funcionario a la agencia PTI, esta estatua ha perdido estabilidad producto de los fuertes vientos y desató terror en los transeúntes por una posible caída de Messi sobre ellos.

“Se descubrió que los tornillos del armazón principal se habían aflojado, lo que podría haber causado el movimiento que notó la gente, aunque el problema ya ha sido rectificado“, informaron desde el país asiático.

Es por esto que las autoridades tuvieron que intervenir y reforzar la bizarra obra con cables de nylon, así como la instalación de una barrera de seguridad para alejar a las personas de una posible zona de impacto. Además, esta será retirada en los próximos días.

Esto se suma al largo historial de polémicas de la estatua de Messi, que se mantiene bajo el ojo público por supuestamente no haber contado con patentes de construcción, el fallido evento con el jugador que sólo duro 22 minutos por lanzamiento de objetos que terminó con su organizador detenido por la policía.