Muere jugador de Lautaro de Buin a las afueras de una discoteca

Una lamentable situación sacudió al fútbol chileno la madrugada de este viernes. Bastián Farías, futbolista de Lautaro de Buin, murió afuera de una discoteca tras recibir un disparo de un carabinero.

El hecho ocurrió a las afueras de una discoteca en la comuna de San Bernardo y según informan las primeras investigaciones policiales, el jugador, que se encontraba armado, tuvo una fuerte discusión con un oficial, que se encontraba con su arma de fuego en un lugar no autorizado.

El fiscal Juan Carlos Hidalgo, en declaraciones capturadas por Radio ADN, señaló que “el carabinero sale en defensa de sus familiares y se encuentra directamente con los imputados, quienes se movilizaban en un vehículo”.

“Al momento de disparar en contra del carabinero, este se defiende usando su arma personal, dando muerte a uno de los sujetos y dejando a otro en riesgo vital”, agregó.

La pareja del futbolista fallecido también entregó su versión, señalando que “dicen que fue legítima defensa y no fue así. El altercado fue adentro de la disco, donde el carabinero le pegó a mi pareja”.

“A mi novio no lo dejaron salir, porque el carabinero estaba vuelto loco y cuando salen, le dispara a mi pareja y su amigo. Mi pareja tiene un disparo en la cabeza, eso es un asesinato”, agregó la mujer.

Además, Manuel Cifuentes, general de la zona Metropolitana de Carabineros, descartó que el funcionario realizara actividades de seguridad privada en el recinto y confirmó que se encuentra detenido.