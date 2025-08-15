;

La duda de Jorge Almirón en torno a la formación de Colo Colo para recibir a la UC

El entrenador de los albos no definió el equipo titular de cara al juego de este sábado.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Hoy viernes, Colo Colo desarrolló su último entrenamiento con miras al clásico del sábado, con la UC, por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

Según información de ADN Deportes, el DT albo, Jorge Almirón, no definió del todo la oncena con la que jugará en el Monumental.

De hecho, en la parte final de la práctica, Claudio Aquino y Francisco Marchant trabajaron con los suplentes, aun cuando uno de ellos debería ser parte de la ofensiva del “Cacique”.

Así las cosas, la probable formación de Colo Colo para jugar con la UC sería con Fernando de Paul en portería; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Felipe Méndez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino o Francisco Marchant.

