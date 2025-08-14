La U de Chile ya tiene árbitros designados para su duelo de revancha ante Independiente por Copa Sudamericana / Marcelo Hernandez

Con el cierre de los partidos de ida de la Copa Sudamericana 2025, en Conmebol ya proyectan los encuentros de revancha.

Al respecto, el ente rector del balompié continental oficializó este jueves los árbitros de cara a los duelos que se disputarán del 19 al 21 de agosto.

Entre estos se cuenta el choque de Independiente y la U de Chile en el estadio Libertadores de América, donde los azules llegan con la ventaja del 1-0 de la ida.

Al respecto, la terna encargada de dirigir el encuentro será uruguaya: Gustavo Tejera será el juez principal, Andrés Nievas y Héctor Bergalo sus asistentes, y José Burgos el cuarto árbitro.

En cuanto al VAR, también los encargados serán uruguayos: Antonio García y Diego Dunajec.

Será la primera vez que Gustavo Tejera dirigirá un partido de la U de Chile, aunque tiene antecedentes con chilenos este año, pues estuvo en dos partidos de Colo Colo en Copa Libertadores: el postergado encuentro con Fortaleza (que terminó 0-3 en contra del “Cacique”) y la goleada 4-0 que sufrieron ante Racing Club.