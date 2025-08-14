Las probables formaciones de Colo Colo y la UC para el clásico del sábado / VICTOR HUENANTE

Colo Colo y la UC trabajan con afán en torno al duelo que los enfrentará este sábado, por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

De cara al choque en el Monumental, los albos recuperan a los suspendidos Emiliano Amor, Arturo Vidal y Javier Correa, mientras que el elenco cruzado busca fórmulas para suplir al suspendido Sebastián Arancibia.

Del lado del “Cacique”, a falta de un entrenamiento mañana viernes, el esquema que trabaja Jorge Almirón pasa por un mediocampo sin el capitán, Esteban Pavez.

La más probable formación de Colo Colo sería con Fernando de Paul en portería; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Felipe Méndez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino.

En tanto, los cruzados tendrán como gran novedad la inclusión del juvenil Diego Corral (quien ya le anotó a los albos en la primera rueda) en desmedro de Diego Valencia.

Con esto, la eventual oncena de la UC en Pedreros sería con Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-buruaga, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Cristian Cuevas en medio terreno; dejando en ataque a Diego Corral, Fernando Zampedri y Clemente Montes.