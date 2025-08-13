;

AUDIO. “Tendrán que responder”: figura del hockey patín condiciona su llamado a la selección al pago de gastos médicos que le adeuda la Federación

En conversación con ADN TOP, Catalina Flores se mostró dispuesta a disputar el Panamericano con Chile, siempre y cuando se pague lo que gastó ella y su club tras fracturarse el rostro el año pasado.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Catalina Flores en ADN TOP

Catalina Flores en ADN TOP

01:40

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Para noviembre de este año está agendada la disputa del Panamericano de hockey patín, donde las “Marcianitas” volverán a competir.

Al respecto, ya se oficializó la preselección para el torneo que se desarrollará en San Juan, Argentina, donde una de las novedades será la inclusión de Catalina Flores.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, la jugadora no se presentó al inicio de los trabajos ayer martes debido a una deuda de arrastre que la Federación Chilena de Patinaje mantiene con ella tras la triple fractura que la sacó del Mundial el año pasado.

“Estoy muy feliz. Tuve una grave lesión que me dejó fuera del último Mundial y ahora, por lo mismo, no sé si seré parte del proceso porque esa vez tuve que costearme los exámenes, los remedios y atenciones porque el seguro no me cubrió nada. Hay una plata que me deben a mí y a Benfica. Tendrán que responder por ello si quieren que vista otra vez la camiseta de mi país”, reconoció Catalina Flores en diálogo con ADN TOP.

“Me gusta mucho jugar por Chile, siempre lo he hecho con mucha pasión y responsabilidad, pero hay cosas que no se pueden dejar atrás, sobre todo la salud, que es muy importante. Al menos ahora tenemos que viajar con seguro (...) Lo que más quiero es tener la tranquilidad de estar enfocada en rendir lo mejor posible por mi país, con buenas condiciones fuera de la cancha”, planteó de cara a la reunión que tendrá mañana jueves con los dirigentes.

Así las cosas, dependerá de aquella cita si Catalina Flores podrá volver a jugar por Chile, donde el plantel femenino de hockey patín tiene nuevo entrenador tras la salida de Francisca Puertas.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad