Para noviembre de este año está agendada la disputa del Panamericano de hockey patín, donde las “Marcianitas” volverán a competir.

Al respecto, ya se oficializó la preselección para el torneo que se desarrollará en San Juan, Argentina, donde una de las novedades será la inclusión de Catalina Flores.

Sin embargo, la jugadora no se presentó al inicio de los trabajos ayer martes debido a una deuda de arrastre que la Federación Chilena de Patinaje mantiene con ella tras la triple fractura que la sacó del Mundial el año pasado.

“Estoy muy feliz. Tuve una grave lesión que me dejó fuera del último Mundial y ahora, por lo mismo, no sé si seré parte del proceso porque esa vez tuve que costearme los exámenes, los remedios y atenciones porque el seguro no me cubrió nada. Hay una plata que me deben a mí y a Benfica. Tendrán que responder por ello si quieren que vista otra vez la camiseta de mi país”, reconoció Catalina Flores en diálogo con ADN TOP.

“Me gusta mucho jugar por Chile, siempre lo he hecho con mucha pasión y responsabilidad, pero hay cosas que no se pueden dejar atrás, sobre todo la salud, que es muy importante. Al menos ahora tenemos que viajar con seguro (...) Lo que más quiero es tener la tranquilidad de estar enfocada en rendir lo mejor posible por mi país, con buenas condiciones fuera de la cancha”, planteó de cara a la reunión que tendrá mañana jueves con los dirigentes.

Así las cosas, dependerá de aquella cita si Catalina Flores podrá volver a jugar por Chile, donde el plantel femenino de hockey patín tiene nuevo entrenador tras la salida de Francisca Puertas.