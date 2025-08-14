;

VIDEO. Partió último y dio vuelta la carrera hasta lograr la medalla 30 para Chile en los Juegos Panamericanos Junior: “Aproveché bien el descanso”

Diego Rojas conversó con ADN Deportes tras quedarse con la presea de plata en el Ómnium del ciclismo.

Carlos Madariaga

Daniel Ramírez

Partió último y dio vuelta la carrera hasta lograr la medalla 30 para Chile en los Juegos Panamericanos Junior: “Aproveché bien el descanso”

Partió último y dio vuelta la carrera hasta lograr la medalla 30 para Chile en los Juegos Panamericanos Junior: “Aproveché bien el descanso” / Sebastian Miranda

Este jueves parecía ser la primera jornada en la cual el Team Chile se quedaría sin medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Eso hasta la espectacular arremetida de Diego Rojas en el Ómnium del ciclismo, que involucra cuatro pruebas. Todo luego de haber comenzado en los últimos lugares tras las dos primeras competencias.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, quien compuso la cuarteta de persecución que logró el oro hace dos días, volvió por sus fueros hasta quedarse con el segundo lugar.

“Feliz por la plata. Venía por el oro, pero cometí un error importante en la primera prueba, el scratch. Partí último el omnium, partí último, me costó más en la puntuación, pero feliz de lograr la plata”, destacó Diego Rojas en diálogo con ADN Deportes en Asunción, explicando cómo pudo revertir su mal inicio hasta lograr la presea 30 del Team Chile en Paraguay.

Aproveché el descanso del mediodía tras las dos primeras carreras, comí bien, borrón y cuenta nueva. La puntuación se da vuelta en la carrera y esta vez se dio a mi favor”, remarcó quien mañana viernes, junto a Martín Mancilla, buscará su tercer podio en los Juegos Panamericanos Junior, disputando la Madison del ciclismo.

“Vamos a dejarlo todo, a buscar el oro”, concluyó un feliz Diego Rojas en ADN Deportes.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad