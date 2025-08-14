Partió último y dio vuelta la carrera hasta lograr la medalla 30 para Chile en los Juegos Panamericanos Junior: “Aproveché bien el descanso” / Sebastian Miranda

Este jueves parecía ser la primera jornada en la cual el Team Chile se quedaría sin medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Eso hasta la espectacular arremetida de Diego Rojas en el Ómnium del ciclismo, que involucra cuatro pruebas. Todo luego de haber comenzado en los últimos lugares tras las dos primeras competencias.

Sin embargo, quien compuso la cuarteta de persecución que logró el oro hace dos días, volvió por sus fueros hasta quedarse con el segundo lugar.

“Feliz por la plata. Venía por el oro, pero cometí un error importante en la primera prueba, el scratch. Partí último el omnium, partí último, me costó más en la puntuación, pero feliz de lograr la plata”, destacó Diego Rojas en diálogo con ADN Deportes en Asunción, explicando cómo pudo revertir su mal inicio hasta lograr la presea 30 del Team Chile en Paraguay.

“Aproveché el descanso del mediodía tras las dos primeras carreras, comí bien, borrón y cuenta nueva. La puntuación se da vuelta en la carrera y esta vez se dio a mi favor”, remarcó quien mañana viernes, junto a Martín Mancilla, buscará su tercer podio en los Juegos Panamericanos Junior, disputando la Madison del ciclismo.

“Vamos a dejarlo todo, a buscar el oro”, concluyó un feliz Diego Rojas en ADN Deportes.