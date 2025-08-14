;

NBA: nueva venta de una popular franquicia genera altas expectativas para el futuro del club

Con interesantes desafíos y proyectos, se mantiene un “cauteloso optimismo” en torno a los próximos pasos en Portland Trail Blazers.

José Campillay

La temporada 2025-26 de la NBA está cada vez más cerca y mantiene a los fanáticos expectantes por todo lo que podamos ver en cancha otro año más.

Los diferentes equipos van afinando los últimos detalles y los jugadores trabajan en su preparación para llegar de la mejor manera posible.

Sin embargo, los movimientos no se limitan únicamente a la estrategia y planificación de juego, ya que también suceden muchas cosas a nivel de organización dentro de cada club.

Bajo este contexto, las ventas de franquicia han estado a la orden del día, con una tendencia que no deja indiferente a nadie y hace pensar en importantes cambios a futuro.

Durante las últimas horas se dio a conocer otra operación millonaria que tiene como protagonista a un equipo que no ha tenido buenas campañas últimamente pero quieren repuntar.

Se trata nada más y nada menos que de Portland Trail Blazers, quienes comienzan una nueva era tras alcanzar un acuerdo preliminar para su venta.

Tom Dundon, actual propietario de los Carolina Hurricanes de la NHL, lidera el grupo comprador en una operación valorada en más de $4.000 millones de dólares.

Este movimiento se alza como uno de los más significativos en la historia reciente de la liga. “Estamos emocionados” declaró Dundon ante consultores financieros que han seguido de cerca la operación.

Detalles del acuerdo

La operación no incluye los activos inmobiliarios del equipo, como el Moda Center, que fue vendido el año pasado al municipio de Portland.

El nuevo grupo confirmó su intención de mantener la franquicia en la región, lo que resulta ser un alivio para la comunidad local frente a rumores de traslado.

Y si bien ya es una noticia que trasciende, la adquisición deberá recibir la aprobación de la Junta de Gobernadores de la National Basketball Association, un paso obligatorio en este tipo de transacciones.

Expectativas y desafíos

Conocido por su enfoque desafiante y moderno, Tom enfrenta el reto de reinventar a los Blazers en un momento complicado.

Henry Abbott, fundador de Truehoop, expresó su “cauteloso optimismo” tras analizar el perfil de Dundon, destacando su capacidad para evitar fallos típicos de propietarios problemáticos y su habilidad para tomar decisiones estratégicas sólidas.

ADN

