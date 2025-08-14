;

FOTOS Y VIDEOS. Cumplen por un día el sueño de niño que anhela ser recolector de basura en Los Ángeles en la región del Biobío

La iniciativa de Demarco y la Municipalidad permitió que Dante participara en un operativo real de recolección y recibiera un reconocimiento especial.

Martín Neut

Cumplen por un día el sueño de niño que anhela ser recolector de basura en Los Ángeles en la región del Biobío

En una emotiva jornada en el Colegio San Gabriel de Los Ángeles, Dante Illesca, alumno de Kinder que sueña con ser recolector de basura, vivió una experiencia única organizada por la empresa Demarco, filial de KDM Empresas, junto a la Municipalidad y el establecimiento.

La historia comenzó cuando, por una tarea escolar, Dante llegó vestido como uno de los trabajadores que recorren la ciudad recogiendo desechos.

Revisa también:

ADN

“Cuando sea grande quiero ser recolector de basura para que esté el mundo limpio”, contó el menor a sus compañeros y profesoras.

ADN

Este jueves, a las 9:30 horas, un camión de recolección llegó al colegio para sorprenderlo. Dante recibió un uniforme, un camión y un basurero de juguete, participando en una demostración de recolección siguiendo todas las medidas de seguridad.

“Jamás imaginé que una tarea del colegio llegaría a esto. Estoy feliz y orgullosa de la admiración que él tiene por este trabajo: quiere ver su planeta limpio, porque si está limpio estará feliz”, expresó su madre, Laura.

La actividad incluyó dulces, material educativo y un espectáculo de magia. “Nos sentimos muy acogidos por Dante; fue un orgullo compartir este momento y que reconozca la labor que realizamos día a día”, señaló Pablo Vera, peoneta líder de Demarco Los Ángeles.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad