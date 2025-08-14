Cumplen por un día el sueño de niño que anhela ser recolector de basura en Los Ángeles en la región del Biobío

En una emotiva jornada en el Colegio San Gabriel de Los Ángeles, Dante Illesca, alumno de Kinder que sueña con ser recolector de basura, vivió una experiencia única organizada por la empresa Demarco, filial de KDM Empresas, junto a la Municipalidad y el establecimiento.

La historia comenzó cuando, por una tarea escolar, Dante llegó vestido como uno de los trabajadores que recorren la ciudad recogiendo desechos.

“Cuando sea grande quiero ser recolector de basura para que esté el mundo limpio”, contó el menor a sus compañeros y profesoras.

Este jueves, a las 9:30 horas, un camión de recolección llegó al colegio para sorprenderlo. Dante recibió un uniforme, un camión y un basurero de juguete, participando en una demostración de recolección siguiendo todas las medidas de seguridad.

“Jamás imaginé que una tarea del colegio llegaría a esto. Estoy feliz y orgullosa de la admiración que él tiene por este trabajo: quiere ver su planeta limpio, porque si está limpio estará feliz”, expresó su madre, Laura.

La actividad incluyó dulces, material educativo y un espectáculo de magia. “Nos sentimos muy acogidos por Dante; fue un orgullo compartir este momento y que reconozca la labor que realizamos día a día”, señaló Pablo Vera, peoneta líder de Demarco Los Ángeles.