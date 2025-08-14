Buscaban a secuestradores de empresario: así atraparon a “El Gordo Álex”, líder de “Piratas” del Tren de Aragua y cerebro de raptos en Chile

En un operativo conjunto entre Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, las autoridades lograron la captura de Alfredo José Enríquez Pineda, alias “El Gordo Álex”, sindicado como uno de los líderes de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua.

El ciudadano venezolano, en situación migratoria irregular, es investigado por su presunta participación como autor intelectual y material en el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, así como en otros secuestros cometidos en el país.

Captura de pantalla Ampliar

El coronel Francisco Painepan, jefe del Departamento OS9, explicó que la detención se produjo cuando personal de la división realizaba diligencias relacionadas con el secuestro de un empresario en Quilicura, registrado el pasado 7 de agosto.

En el procedimiento se identificó el domicilio donde residían tres sujetos vinculados a distintos delitos, y tras ingresar al inmueble —con autorización judicial— se detuvo a Enríquez Pineda y a otros dos venezolanos, también en situación migratoria irregular.

Según el carabinero, dos de los aprehendidos participaron directamente en el secuestro del empresario, mientras que el tercero —“El Gordo Álex”— es un objetivo prioritario para la PDI por su relación con el caso Ojeda y por su liderazgo en actividades delictivas de la facción “Los Piratas”, incluyendo secuestros extorsivos, logística de transporte de víctimas y su custodia en cautiverio.

Durante el allanamiento se incautaron teléfonos celulares y otros elementos relevantes para las investigaciones, aunque no se encontró armamento ni dinero en efectivo. Los tres detenidos opusieron resistencia y mostraron un comportamiento violento contra el personal policial.

Las autoridades no descartan que los capturados tengan vínculos con otros secuestros cometidos en Chile y evalúan posibles conexiones con la estructura del Tren de Aragua en el país. Los imputados serán sometidos a control de detención este sábado, instancia en la que se espera que se revelen más detalles sobre su participación en los hechos investigados.