Corte Suprema ordena investigar funcionarios judiciales que habrían concurrido a casinos con licencia médica

Según reveló Contraloría, más de 13 mil funcionarios públicos acudieron a estos recintos mientras debían estar con reposo.

Durante esta jornada, el Pleno de la Corte Suprema instruyó al Fiscal Judicial del máximo tribunal que recopile los antecedentes sobre funcionarios judiciales que acudieron a casinos de juegos haciendo uso de licencias médicas.

El máximo tribunal resolvió ampliar la investigación para los funcionarios que hicieron posible mal uso de licencias médicas en los últimos 5 años, además de recabar información en la Superintendencia de Casinos de Juegos.

Se acordó solicitar al Fiscal Judicial de la Corte Suprema que recopile los antecedentes relativos a todos los funcionarios del Poder Judicial que, en los últimos 5 años, hayan acudido a un casino de juegos encontrándose en la misma fecha con licencia médica, recabando a tal efecto información con la Superintendencia de Casinos de Juegos”, dice el acta del máximo tribunal.

La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, explicó que con todos los antecedentes conocidos por este caso “el Pleno estimó necesario realizar un análisis”.

“En atención a ello, se dispuso remitir esta decisión al señor Fiscal Judicial de la Corte Suprema, con el objeto de que recabe toda la información relativa a los funcionarios que en los últimos cinco años, estando con licencia médica, hayan asistido a estos casinos de juego y para ello, dispuso que se recabara esa información de la Superintendencia de Casinos de Juego", agregó.

Cabe recordar que según Contraloría, 13.286 funcionarios públicos acudieron a casinos de juego mientras estaban con licencia médica.

