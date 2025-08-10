;

Volcamiento de bus deja 15 heridos en la Ruta 5 Sur, cerca del Salto del Laja

El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo en el límite de las comunas de Cabrero y Los Ángeles, Región del Biobío.

Verónica Villalobos

Canal 9, Biobío televisión

Canal 9, Biobío televisión

Santiago

Durante la jornada de este domingo 10 de agosto, se constató un accidente de tránsito que involucró a quince personas, quienes resultaron lesionadas tras el volcamiento de un bus de pasajeros.

Revisa también

ADN

El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas de este domingo en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 474, cerca del Salto del Laja, en el límite entre Cabrero y Los Ángeles.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control de la máquina, que terminó volcada a un costado de la vía. Al lugar acudieron unidades de Bomberos de Los Ángeles, Cabrero, Monte Águila y Laja, quienes socorrieron a los heridos y los derivaron a distintos recintos asistenciales.

De acuerdo con las autoridades, los lesionados presentan heridas de diversa consideración, aunque ninguno se encuentra en riesgo vital.

La investigación quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad