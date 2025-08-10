Volcamiento de bus deja 15 heridos en la Ruta 5 Sur, cerca del Salto del Laja

Santiago

Durante la jornada de este domingo 10 de agosto, se constató un accidente de tránsito que involucró a quince personas, quienes resultaron lesionadas tras el volcamiento de un bus de pasajeros.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas de este domingo en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 474, cerca del Salto del Laja, en el límite entre Cabrero y Los Ángeles.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control de la máquina, que terminó volcada a un costado de la vía. Al lugar acudieron unidades de Bomberos de Los Ángeles, Cabrero, Monte Águila y Laja, quienes socorrieron a los heridos y los derivaron a distintos recintos asistenciales.

De acuerdo con las autoridades, los lesionados presentan heridas de diversa consideración, aunque ninguno se encuentra en riesgo vital.

La investigación quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público.