Recolectores de basura sufren amputaciones en Quellón: Justicia ordenó a empresa pagar indemnización de $600 millones

Un grave accidente laboral cambió la vida para siempre de los trabajadores.

Juan Castillo

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó la condena contra la empresa de recolección de residuos domiciliarios Gestión Ambiente SA y a la Municipalidad de Quellón, quienes deberán pagar una millonaria indemnización a dos trabajadores que sufrieron un grave accidente laboral en Quellón.

Se trata de dos recolectores de basura, donde uno de ellos sufrió la amputación de su pierna izquierda, mientras que el otro trabajador sufrió la amputación supracondílea bilateral de ambas extremidades inferiores.

Este grave accidente ocurrió en el año 2021, cuando ambos se encontraban recogiendo basura en la comuna, momento en el cual fueron impactados por un autobús, en el cual su conductor manejaba en estado de ebriedad, mientras permanecían en la pisadera.

Según consigna SoyChile, un informe técnico de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) fue clave para esta determinación judicial, ya que concluyó que esto se pudo evitar si es que ambos trabajadores hubiesen sido transportados dentro de la cabina del camión de basura, tal como lo exige la normativa.

El Juzgado de Letras del Trabajo de Castro había determinado una indemnización de $300 millones para cada recolector afectado por concepto de daño moral, algo que fue ratificado por el tribunal de alzada de Puerto Montt tras confirmar que la empresa y la Municipalidad de Quellón deberán pagar los $600 millones totales.

