;

U de Chile vs. Independiente: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025

Los azules chocan contra el “Rojo de Avellaneda” en busca de dar el primer golpe por los octavos de final del torneo continental.

Carlos Madariaga

U de Chile vs. Independiente: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025

U de Chile vs. Independiente: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este miércoles 13 de agosto, Universidad de Chile e Independiente chocan por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La llave comenzará en el Estadio Nacional y la revancha se jugará en Argentina, donde la U apuntará a dar el primer golpe con tal de mantenerse como el único representante chileno en torneos continentales esta temporada.

Revisa también:

ADN

El cuadro azul llega a este encuentro tras haber goleado 4-1 a Unión Española para mantenerse como sublíder del Campeonato Nacional 2025, mientras que el elenco de Avellaneda arriba a Chile tras igualar 0-0 con River Plate por el Torneo de Clausura en Argentina.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre la U de Chile e Independiente?

Universidad de Chile e Independiente se medirán este miércoles 13 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.

Este partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, este duelo solo será transmitido por D Sports.

Posibles formaciones

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Felipe Salomoni; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, y Santiago Montiel.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad