U de Chile vs. Independiente: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este miércoles 13 de agosto, Universidad de Chile e Independiente chocan por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

La llave comenzará en el Estadio Nacional y la revancha se jugará en Argentina, donde la U apuntará a dar el primer golpe con tal de mantenerse como el único representante chileno en torneos continentales esta temporada.

El cuadro azul llega a este encuentro tras haber goleado 4-1 a Unión Española para mantenerse como sublíder del Campeonato Nacional 2025, mientras que el elenco de Avellaneda arriba a Chile tras igualar 0-0 con River Plate por el Torneo de Clausura en Argentina.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre la U de Chile e Independiente?

Universidad de Chile e Independiente se medirán este miércoles 13 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.

Este partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, este duelo solo será transmitido por D Sports.

Posibles formaciones

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Felipe Salomoni; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, y Santiago Montiel.