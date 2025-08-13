U de Chile vs. Independiente: formaciones, horario y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025
Los azules chocan contra el “Rojo de Avellaneda” en busca de dar el primer golpe por los octavos de final del torneo continental.
Este miércoles 13 de agosto, Universidad de Chile e Independiente chocan por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
La llave comenzará en el Estadio Nacional y la revancha se jugará en Argentina, donde la U apuntará a dar el primer golpe con tal de mantenerse como el único representante chileno en torneos continentales esta temporada.
El cuadro azul llega a este encuentro tras haber goleado 4-1 a Unión Española para mantenerse como sublíder del Campeonato Nacional 2025, mientras que el elenco de Avellaneda arriba a Chile tras igualar 0-0 con River Plate por el Torneo de Clausura en Argentina.
¿A qué hora y dónde ver el partido entre la U de Chile e Independiente?
Universidad de Chile e Independiente se medirán este miércoles 13 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.
Este partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, este duelo solo será transmitido por D Sports.
Posibles formaciones
Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Felipe Salomoni; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, y Santiago Montiel.