VIDEOS. Peñarol se queda con la ida ante Racing por octavos de Copa Libertadores: Brayan Cortés y Gabriel Arias fueron titulares

El arquero chileno-argentino de la “Academia” salió apuntado por error en el único gol del partido.

Javier Catalán

Durante la jornada de este martes comenzaron a disputarse los duelos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En Uruguay, el Peñarol de Brayan Cortés se impuso por la cuenta mínima ante el Racing de Gabriel Arias, por lo que el “Manya” viajará a Argentina con la primera opción de clasificar a los cuartos de final.

El partido estuvo marcado por un juego extremadamente físico y con un sinfín de faltas que impidieron el desarrollo de jugadas colectivas, algo a los que los charrúas están más que acostumbrados.

La “Academia” tuvo la primera gran oportunidad de ponerse en ventaja en el primer tiempo, cuando Gastón Martirena, con un potente derechazo, batió a Brayan Cortés, que quedó inmóvil. Sin embargo, el tanto fue anulado por una posición de adelanto previa.

El único gol del partido llegó a los 78 minutos, cuando, tras un centro al área, Matías Arezo bajó la pelota con el pecho para que David Terans se anticipara a Gabriel Arias y marcara de cabeza para el “Manya”.

Con el 1-0 conseguido en Estadio Campeón del Siglo, Peñarol y Racing deberán definir todo en el Cilindro de Avellaneda el próximo martes 19 de agosto. Quien resulte clasificado, deberá enfrentar en cuartos de final al ganador del duelo entre Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño.

