U de Chile continúa con su sueño continental en Copa Sudamericana: cuándo enfrenta a Independiente, a qué hora y quién transmite por TV / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Esta semana comienza la disputa de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, instancia donde solo hay un representante nacional: la U de Chile.

Tras superar a Guaraní, el cuadro azul ahora tendrá que medirse ante Independiente de Avellaneda, club que cuenta con tres chilenos en su plantel: Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames.

La ida de la llave se disputará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Nacional, donde la U de Chile buscará mantener el tranco que lo tiene también peleando el título del Campeonato Nacional 2025.

En cambio, el “Rey de Copas” llega a este cruce luego de hilvanar cinco partidos seguidos sin ganar, período durante el cual además quedó ya eliminado de la Copa Argentina.

La U vs. Independiente, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad de Chile e Independiente lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de D Sports.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 13 de agosto