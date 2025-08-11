PREVIA. U de Chile continúa con su sueño continental en Copa Sudamericana: cuándo enfrenta a Independiente, a qué hora y quién transmite por TV
Los azules se miden ante el “Rey de Copas” por la ida de los octavos de final. Transmite ADN Deportes.
Esta semana comienza la disputa de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, instancia donde solo hay un representante nacional: la U de Chile.
Tras superar a Guaraní, el cuadro azul ahora tendrá que medirse ante Independiente de Avellaneda, club que cuenta con tres chilenos en su plantel: Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames.
Revisa también:
La ida de la llave se disputará este miércoles 13 de agosto en el Estadio Nacional, donde la U de Chile buscará mantener el tranco que lo tiene también peleando el título del Campeonato Nacional 2025.
En cambio, el “Rey de Copas” llega a este cruce luego de hilvanar cinco partidos seguidos sin ganar, período durante el cual además quedó ya eliminado de la Copa Argentina.
La U vs. Independiente, en vivo, en directo, online, y TV
El partido entre Universidad de Chile e Independiente lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, lo podrás ver en las pantallas de D Sports.
Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.
Miércoles 13 de agosto
- 20:30 hrs | Universidad de Chile vs. Independiente | Estadio Nacional