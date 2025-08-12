;

¿Juega ante la UC?: Tribunal de Disciplina notifica decisión sobre Arturo Vidal

El “King” arriesga ser sancionado por sus insultos contra el arbitraje tras el partido de Colo Colo ante la UC.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Los fuertes reclamos de Arturo Vidal contra Felipe González, árbitro del partido entre Everton y Colo Colo disputado el pasado domingo 10 de agosto, trajeron consecuencias para el “King”.

Al no estar citado para jugar en Viña del Mar por acumulación de amarillas, el seleccionado nacional fue hasta los camarines del Estadio Sausalito para increpar al juez.

Como se vio en los videos viralizados a través de redes sociales, el volante de Colo Colo lanzó fuertes improperios contra el árbitro por el penal cobrado a favor de los “ruleteros” en la última jugada del partido y, como era de esperarse, el réferi incluyó el incidente en su informe.

Revisa también:

ADN

En el “Cacique” temían que Vidal fuera sancionado por estos reclamos y que no pudiera estar presente en el clásico ante Universidad Católica del próximo sábado 16.

Finalmente, el Tribunal de Disciplina decidió citarlo a declarar en la sesión del próximo martes, por lo que el “King” sí podrá estar presente en el Estadio Monumental para enfrentar a la UC.

