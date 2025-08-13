Universidad de Chile vence 1-0 a Independiente en la ida de octavos de la Copa Sudamericana con gol de Lucas Assadi.

En un Estadio Nacional lleno de hinchas azules que no han cesado en su aliento, destacaron dos presencias poco habituales en las canchas del fútbol chileno.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, y Pablo Milad, presidente de la ANFP, quienes fueron captados observando el partido juntos desde la marquesina.

Ambos dirigentes han sido fuertemente cuestionados, no solo por sus gestiones en sus respectivas instituciones, sino también por su poca exposición pública.

Ante esto, llamó la atención verlos juntos en uno de los encuentros más importantes del año para el balompié nacional.