Arturo Salah contó la vez que contactó a Manuel Pellegrini para que dirija La Roja: “Es la salvación del fútbol chileno”

El expresidente de la ANFP, Arturo Salah, reapareció públicamente durante esta semana para hablar del fútbol chileno y de la grave crisis en la que se encuentra.

En conversación con The Clinic, el mandamás del ente rector de nuestro balompié entre 2016 y 2019 detalló que durante su mandato tuvo conversaciones con Manuel Pellegrini para que el actual DT del Real Betis asumiera la banca de la selección chilena.

“Cuando había que buscar un entrenador para la selección, fue con el primero que hablé, pero estaba en un momento profesional óptimo. No sé si en el Manchester City, pero estaba en otro nivel”, afirmó Arturo Salah.

Pese a que muchas veces se ve como imposible traer a un entrenador de la jerarquía del “Ingeniero” a Chile, el exdirigente señaló que “lo que sí me he dado cuenta es que en las últimas entrevistas que ha dado ha flexibilizado esa posibilidad. Siempre dice que quiere terminar su carrera dirigiendo a la selección”.

“Yo creo que él tiene una espalda tremenda para poder neutralizar todo este desorden y la falta de visión técnica que tiene el fútbol actual”, agregó sobre la experiencia que le aportaría al fútbol chileno.

“Si bien la selección es una parte, es lo más importante e influye mucho en todo el desarrollo de la actividad. Eso si se logra ordenar eso y los que están al lado administran bien o no hacen locuras, porque una persona con el liderazgo de Manuel no lo permitiría. Él es la única salvación que tiene el fútbol chileno”, sentenció Arturo Salah.