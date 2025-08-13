;

Arturo Salah contó la vez que contactó a Manuel Pellegrini para que dirija La Roja: “Es la salvación del fútbol chileno”

“Cuando había que buscar un entrenador para la selección, fue con el primero que hablé”, señaló el expresidente de la ANFP.

Javier Catalán

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO / Cristobal Escobar

El expresidente de la ANFP, Arturo Salah, reapareció públicamente durante esta semana para hablar del fútbol chileno y de la grave crisis en la que se encuentra.

En conversación con The Clinic, el mandamás del ente rector de nuestro balompié entre 2016 y 2019 detalló que durante su mandato tuvo conversaciones con Manuel Pellegrini para que el actual DT del Real Betis asumiera la banca de la selección chilena.

Revisa también:

ADN

Cuando había que buscar un entrenador para la selección, fue con el primero que hablé, pero estaba en un momento profesional óptimo. No sé si en el Manchester City, pero estaba en otro nivel”, afirmó Arturo Salah.

Pese a que muchas veces se ve como imposible traer a un entrenador de la jerarquía del “Ingeniero” a Chile, el exdirigente señaló que “lo que sí me he dado cuenta es que en las últimas entrevistas que ha dado ha flexibilizado esa posibilidad. Siempre dice que quiere terminar su carrera dirigiendo a la selección”.

Yo creo que él tiene una espalda tremenda para poder neutralizar todo este desorden y la falta de visión técnica que tiene el fútbol actual”, agregó sobre la experiencia que le aportaría al fútbol chileno.

“Si bien la selección es una parte, es lo más importante e influye mucho en todo el desarrollo de la actividad. Eso si se logra ordenar eso y los que están al lado administran bien o no hacen locuras, porque una persona con el liderazgo de Manuel no lo permitiría. Él es la única salvación que tiene el fútbol chileno”, sentenció Arturo Salah.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad