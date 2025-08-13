;

VIDEO. La ajustada definición de Lucas Assadi para la ventaja de la U sobre Independiente

El volante aprovechó una lucida maniobra de Fabián Hormazábal para abrir la cuenta en Ñuñoa.

Carlos Madariaga

ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En un partido lleno de intensidad y mucho trajín, la U de Chile supo sacar ventaja sobre Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Todo luego que los azules pudieron superar la presión trasandina en los primeros 15 minutos, adueñándose del balón.

Fue así cuando, a los 35 minutos, Fabián Hormazábal logró desbordar desde el sector derecho hacia el centro, encontrando en solitario a Lucas Assadi.

Fue allí cuando el “10″ azul estiró su racha goleadora y con un ajustado remate, pese a la presión de tres jugadores de Independiente, batió a Rey para el 1-0 de la U de Chile en el Nacional.

