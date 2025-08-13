Universidad de Chile enfrenta a Independiente en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con Gabriel Castellón como arquero titular, quien ha sido cuestionado por los hinchas por sus recientes actuaciones.

Sobre estas críticas, Sergio “Superman” Vargas, histórico portero de los universitarios, se refirió en la transmisión de ADN Deportes, donde se reestrenó como nuestro comentarista.

“Yo creo que las críticas a Castellón son exacerbadas, en algunos casos injustificadas en relación a cómo él ha rendido. El primer año rindió más allá de las expectativas. Se fue ganando la confianza y simpatía de los hinchas”, señaló.

Acerca de sus temporadas con la U, respondió: “creo que tuvo buenos rendimientos y fue un arquero que no desentonó; en ciertos partidos fue importante. Como todo portero tiene responsabilidad en algunos goles, pero eso le pasa hasta a los mejores arqueros del mundo”.

“Si bien no tiene el nivel que mostró el año pasado, porque ha fallado y ha mostrado inseguridad, eso se transmite al hincha y ahí es donde empiezan a decir que Castellón no es arquero para la U, y en eso estoy en desacuerdo”, concluyó Sergio Vargas.