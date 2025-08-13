Las fotos que Sammis Reyes tuvo que borrar tras ola de críticas durante sus vacaciones en Dubai

Sammis Reyes, el exjugador de la NFL y futuro padre junto a Emilia Dides, se convirtió nuevamente en tema de conversación tras unas imágenes compartidas en sus vacaciones en Dubai.

Mientras la pareja disfruta de su tiempo juntos en el extranjero, anunciaron que se convertirán en padres, generando alegría entre sus seguidores.

“El mejor regalo que nos ha dado la vida. Te esperamos con mucho amor”, escribió Dides en Instagram junto a una serie de fotos confirmando su embarazo.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas luego que Sammis publicara fotos con animales típicos de la región: “¡Qué animal más espectacular! Les juro que si pudiera me llevaría a Ferrari, mi amigo camello, a Santiago”.

La publicación desató una ola de críticas en redes sociales. Muchos usuarios señalaron su descontento con el uso de animales en el turismo y cuestionaron la ética de las imágenes.

Comentarios como “no le veo belleza a esas fotos” y “avalar el turismo a través de la explotación animal es muy triste” inundaron la publicación.

Ante la presión de los seguidores, Reyes decidió eliminar las fotografías, cerrando un episodio que mezcló celebración personal y polémica en redes sociales.

