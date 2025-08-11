Es oficial: Emilia Dides está embarazada y junto Sammis Reyes serán padres. La noticia más especial para la pareja formada por la modelo y el deportista llegó acompañada de una imagen tierna: él besando el vientre de la exMiss Universo Chile.

El video, compartido en redes sociales, estuvo acompañado del mensaje de Emilia: “El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor”.

La publicación desató una ola de reacciones positivas, sumando felicitaciones de figuras como Priscilla Vargas, Mayte Rodríguez, Kel Calderón, Alessia Traverso y la argentina Paula Bolatti, entre otras personalidades del espectáculo nacional e internacional.

Sammis Reyes siempre entusiasmado con la idea de ser papá

Un mes antes de este anuncio, el exjugador de la NFL se había referido a su relación durante el programa Te lo cedo. En esa ocasión aseguró: “Yo no me fui de Chile por la Emilia. Yo me quedé en Chile, viviendo acá, por la Emilia. Y ahora estamos viviendo juntos, felices, pasándolo excelente”.

Consultado entonces por un eventual matrimonio, respondió: “Sí, por supuesto, obvio. Ella todos los días me pregunta. Me encanta que sea así, porque demuestra cuánto ella me quiere, cuánto me ama. Y de mi parte lo mismo, esperando el tiempo correcto (...) Se viene, pronto, yo creo”.

Sobre la paternidad, en ese momento Sammis Reyes dijo: “Es un plan de vida de los dos. Creo que los hijos son los herederos que uno deja en el mundo, un legado que uno deja, es una forma de trascender (...) Yo siempre he querido ser papá, desde muy pequeño”.