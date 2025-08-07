;

VIDEO. ¿Sammis Reyes a La Velada del Año 6? El particular mensaje que el chileno le envió a Ibai Llanos

Ante la expectativa, varios usuarios en redes sociales ya tienen a un rival en mente.

José Campillay

¿Sammis Reyes a La Velada del Año 6? El particular mensaje que el chileno le envió a Ibai Llanos

El exjugador chileno de la NFL, Sammis Reyes, lanzó una inesperada invitación al streamer Ibai Llanos para sumarse a la próxima edición de La Velada del Año.

El deportista utilizó sus redes sociales mientras disfrutaba de un día soleado en Dubai. Sorprendió a todos con un video etiquetando directamente al español.

“Oye, Ibai, yo me sumo a la Velada del otro año. ¿Nos vemos?”, dice en el registro que está acompañado con un texto que alude al apoyo del público.

Revisa también:

ADN

“Mi gente en Chile me lo está pidiendo”, escribió al lado del usuario del reconocido streamer, reforzando su motivación por representar en el evento.

Este gesto, que fue ampliamente viralizado, llamó rápidamente la atención de los fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a comentar y a pedir un posible rival para Reyes.

Entre los nombres que más han surgido en redes está el del influencer Misho Amoli, quien ya ha participado en ediciones anteriores del evento y tiene una historia con los chilenos.

Hay que recordar que Misho peleó en La Velada del Año 3 contra el chileno Shelao, combate que terminó abruptamente en apenas 20 segundos debido a una lesión en el hombro de Misho.

Pese a lo breve del desenlace, quedó en la memoria del público, y tras su ausencia en una de las versiones posteriores, Ibai siempre ha insinuado que podría regresar.

Ese antecedente lo ha posicionado como un oponente emblemático que muchos querrían ver nuevamente en el cuadrilátero, esta vez contra otro chileno: Sammis Reyes.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad