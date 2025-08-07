¿Sammis Reyes a La Velada del Año 6? El particular mensaje que el chileno le envió a Ibai Llanos

El exjugador chileno de la NFL, Sammis Reyes, lanzó una inesperada invitación al streamer Ibai Llanos para sumarse a la próxima edición de La Velada del Año.

El deportista utilizó sus redes sociales mientras disfrutaba de un día soleado en Dubai. Sorprendió a todos con un video etiquetando directamente al español.

“Oye, Ibai, yo me sumo a la Velada del otro año. ¿Nos vemos?”, dice en el registro que está acompañado con un texto que alude al apoyo del público.

“Mi gente en Chile me lo está pidiendo”, escribió al lado del usuario del reconocido streamer, reforzando su motivación por representar en el evento.

Este gesto, que fue ampliamente viralizado, llamó rápidamente la atención de los fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a comentar y a pedir un posible rival para Reyes.

Entre los nombres que más han surgido en redes está el del influencer Misho Amoli, quien ya ha participado en ediciones anteriores del evento y tiene una historia con los chilenos.

Hay que recordar que Misho peleó en La Velada del Año 3 contra el chileno Shelao, combate que terminó abruptamente en apenas 20 segundos debido a una lesión en el hombro de Misho.

Pese a lo breve del desenlace, quedó en la memoria del público, y tras su ausencia en una de las versiones posteriores, Ibai siempre ha insinuado que podría regresar.

Ese antecedente lo ha posicionado como un oponente emblemático que muchos querrían ver nuevamente en el cuadrilátero, esta vez contra otro chileno: Sammis Reyes.