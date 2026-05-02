Volvió a jugar por Unión La Calera tras cinco años, entró de emergencia y aportó una asistencia: “Regresar es solamente felicidad” / Sebastian Beltran Gaete

Este sábado, Unión La Calera empató en La Florida ante el Audax Italiano por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

El encuentro tuvo a un protagonista inesperado, pues Yonathan Andía, recién retornado al club tras desistir de sumarse a Iberia de Los Ángeles, elenco del fútbol amateur, debió estrenarse anticipadamente con los cementeros tras cinco años de ausencia.

“Contento por haber vuelto. La sensación por el empate es rara, fue un tiempo para cada uno”, explicó tras haber ingresado a la cancha a los 25 minutos por lesión de Rodrigo Caceres y aportó una asistencia para la ventaja parcial.

“Regresar es solamente felicidad, jugué muchos años. Espero estar a la altura para retribuir el cariño de la gente. Entré con ganas, de a poco voy sumando”, comentó Andía, ya pensando en el próximo choque en la Copa de la Liga, donde deberán enfrentarse con la U de Chile en duelo directo por la clasificación a semifinales.

“Será un partido difícil, habrá que trabajar para quedarnos con los tres puntos, el objetivo nuestro es clasificar a semifinales. Ellos son un rival de jerarquía, hay varias cosas por ajustar”, concluyó quien defendió al cuadro azul entre 2021 y 2023.