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Volvió a jugar por Unión La Calera tras cinco años, entró de emergencia y aportó una asistencia: “Regresar es solamente felicidad”

Yonathan Andía tuvo un inesperado y activo retorno al elenco “cementero” por la Copa de la Liga.

Carlos Madariaga

Matías Zurita

Volvió a jugar por Unión La Calera tras cinco años, entró de emergencia y aportó una asistencia: “Regresar es solamente felicidad”

Volvió a jugar por Unión La Calera tras cinco años, entró de emergencia y aportó una asistencia: “Regresar es solamente felicidad” / Sebastian Beltran Gaete

Este sábado, Unión La Calera empató en La Florida ante el Audax Italiano por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

El encuentro tuvo a un protagonista inesperado, pues Yonathan Andía, recién retornado al club tras desistir de sumarse a Iberia de Los Ángeles, elenco del fútbol amateur, debió estrenarse anticipadamente con los cementeros tras cinco años de ausencia.

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“Contento por haber vuelto. La sensación por el empate es rara, fue un tiempo para cada uno”, explicó tras haber ingresado a la cancha a los 25 minutos por lesión de Rodrigo Caceres y aportó una asistencia para la ventaja parcial.

Regresar es solamente felicidad, jugué muchos años. Espero estar a la altura para retribuir el cariño de la gente. Entré con ganas, de a poco voy sumando”, comentó Andía, ya pensando en el próximo choque en la Copa de la Liga, donde deberán enfrentarse con la U de Chile en duelo directo por la clasificación a semifinales.

“Será un partido difícil, habrá que trabajar para quedarnos con los tres puntos, el objetivo nuestro es clasificar a semifinales. Ellos son un rival de jerarquía, hay varias cosas por ajustar”, concluyó quien defendió al cuadro azul entre 2021 y 2023.

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