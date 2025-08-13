;

Figura de la TV en luto: la inesperada intervención de Daniel Fuenzalida en plena transmisión

Un momento inesperado interrumpió la transmisión y generó un profundo silencio entre los panelistas.

Durante la emisión de este martes en El Mediodía de TVN, Daniel Fuenzalida sorprendió a la audiencia al detener la pauta para dar a conocer una noticia que conmueve al mundo televisivo nacional.

Con evidente emoción, el animador dedicó unas sentidas palabras a Sergio Riesenberg (83), emblemático director de Televisión Nacional y por muchos años del Festival de Viña del Mar, quien atraviesa un doloroso momento personal.

Quiero enviar un saludo muy especial a un amigo querido, don Sergio Riesenberg, que fue director de este canal y lideró muchos programas recordados. Tuve la suerte de compartir con él y siempre ha sido parte de esta casa”, expresó Fuenzalida.

Sin entrar en mayores detalles, el comunicador manifestó su apoyo por el sensible fallecimiento de la hija de Riesenberg.

Sé el vínculo tan profundo que tenían. Le envío un abrazo enorme, de parte mía y de todo el equipo, en este momento tan difícil”, señaló.

Visiblemente conmovido, cerró su mensaje diciendo: “Sergio, te mando toda mi fuerza. Un beso al cielo para Camila y todo nuestro cariño para ti y tu familia”.

