La U vuelve a golear a Deportes La Serena y se mete en la pelea por clasificar en la Copa de la Liga / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile se vio las caras por tercera vez en la temporada con Deportes La Serena, pero por primera vez en condición de visitante, donde el aire marino le pareció sentar bien a los azules, que sellaron su resultado más contundente en lo que va del año, ahora por la Copa de la Liga.

El elenco dirigido por Fernando Gago necesitaba ganar para seguir con la chance de clasificar a semifinales en el torneo ante el empate que más temprano protagonizaron Audax Italiano y Deportes La Serena.

Al minuto 12, la U de Chile sacó rápida ventaja luego de una fallida salida de Eryin Sanhueza, instancia donde Agustín Arce pudo entrar con comodidad para el 1-0.

💙⚽🔥 ¡Los Azules festejan primero!



Tras un tremendo error de Sanhueza, Arce sólo tuvo que empujar el balón y #LaU le está ganando a Deportes La Serena en este #MatchdaySábado, duelo válido por la cuarta fecha de la #CopaDeLaLiga2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link… pic.twitter.com/ruK2nJQ7CM — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 2, 2026

Los granates siguieron cometiendo errores y, a la media hora de juego, Juan Martín Lucero resolvió desde fuera del área ante un fallo en la entrega del elenco local para el segundo tanto azul.

😼⚽💙 ¡Se destapó el Gato Azul!



Juan Martín Lucero entró en estado de gracia y marcó este golazo desde fuera del área, aprovechando otro error de Deportes La Serena y un mal posicionamiento de Sanhueza en este #MatchdaySábado de #CopaDeLaLiga2026. Suscríbete a… pic.twitter.com/ljwvZpaL6P — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 2, 2026

Antes del descanso, la U de Chile resolvió rápidamente el juego con un zurdazo de Ignacio Vásquez.

😮‍💨⚽💙 ¡UN TIFÓN AZUL EN LA PORTADA!



Deportes La Serena está viviendo una verdadera pesadilla y #LaU de Fernando Gago golea a los Papayeros en este #MatchdaySábado, duelo por la cuarta fecha de la #CopaDeLaLiga2026. pic.twitter.com/76Lm9vVvCX — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 2, 2026

Deportes La Serena no tuvo mayor reacción y terminó sufriendo una goleada mayor con un exintegrante tuyo como verdugo, pues Maximiliano Guerrero se despachó con un doblete en tres minutos para el 5-0.

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La diferencia fue suficiente, más allá de que los locales intentaron infructuosamente descontar, con lo que la U de Chile celebra un 5-0 que ahora les permite tener los mismo 7 puntos que Audax Italiano y Unión La Calera, pero con mejor diferencia de gol y con chances mayores de clasificarse a semifinales.