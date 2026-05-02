VIDEOS. La U vuelve a golear a Deportes La Serena y se mete en la pelea por clasificar en la Copa de la Liga
En la que es quizás su presentación más completa en la “era Gago”, el elenco azul aplastó a los “granates” en La Portada.
Universidad de Chile se vio las caras por tercera vez en la temporada con Deportes La Serena, pero por primera vez en condición de visitante, donde el aire marino le pareció sentar bien a los azules, que sellaron su resultado más contundente en lo que va del año, ahora por la Copa de la Liga.
El elenco dirigido por Fernando Gago necesitaba ganar para seguir con la chance de clasificar a semifinales en el torneo ante el empate que más temprano protagonizaron Audax Italiano y Deportes La Serena.
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Al minuto 12, la U de Chile sacó rápida ventaja luego de una fallida salida de Eryin Sanhueza, instancia donde Agustín Arce pudo entrar con comodidad para el 1-0.
Los granates siguieron cometiendo errores y, a la media hora de juego, Juan Martín Lucero resolvió desde fuera del área ante un fallo en la entrega del elenco local para el segundo tanto azul.
Antes del descanso, la U de Chile resolvió rápidamente el juego con un zurdazo de Ignacio Vásquez.
Deportes La Serena no tuvo mayor reacción y terminó sufriendo una goleada mayor con un exintegrante tuyo como verdugo, pues Maximiliano Guerrero se despachó con un doblete en tres minutos para el 5-0.
La diferencia fue suficiente, más allá de que los locales intentaron infructuosamente descontar, con lo que la U de Chile celebra un 5-0 que ahora les permite tener los mismo 7 puntos que Audax Italiano y Unión La Calera, pero con mejor diferencia de gol y con chances mayores de clasificarse a semifinales.
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