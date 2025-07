“Con mucha pena...”: Emilia Dides le pone fin a polémica en torno a Miss Grand International 2025

Este lunes se hizo pública la decisión de Emilia Dides y la organización de Miss Grand Chile de finalizar anticipadamente su vínculo, poniendo fin a las dudas y a las controversias en torno a su participación en el certamen Miss Grand International 2025.

A través de un comunicado conjunto, se anunció: “Queremos informar que, tras conversaciones privadas y en los mejores términos, Emilia Dides no formará parte del proceso de representación de Chile en Miss Grand International 2025. Las razones son estrictamente personales y han sido comprendidas y aceptadas por nuestra organización con total respeto”.

La organización también agradeció el trabajo de la cantante: “Desde Miss Grand Chile, agradecemos profundamente a Emilia por su compromiso, entrega y el valioso camino compartido. Le deseamos el mayor de los éxitos en todos sus proyectos venideros, tanto en lo artístico como en lo personal”.

El comunicado insistió en la importancia de un cierre respetuoso: “Este comunicado se realiza en mutuo acuerdo, desde el respeto, el aprecio y la conciencia de que hay ciclos que se cumplen y otros nuevos por comenzar”.

Además, hicieron un llamado enfático a evitar especulaciones: “No validamos ningún tipo de violencia, descalificación o discurso de odio, ya sea en redes sociales o en otros espacios. Hacemos un llamado a la comunidad a respetar esta decisión, a no especular y a no difundir versiones alejadas de la verdad”.

La declaración de Emilia Dides en Instagram

Más tarde, Emilia Dides publicó un video en Instagram donde dijo: “Con mucha pena tuve que tomar la decisión de no ser parte de ese concurso este año. Sin embargo, no es una despedida, porque yo amo la labor de representar a mi país“.

“Por razones de fuerza mayor no voy a poder ser parte. Solo quiero que sepan, y nunca se olviden, que hay que ser fiel a los principios y valores”, añadió.

Finalmente, la exintegrante de Rojo dedicó palabras a la directora del certamen: “Ella puso su confianza. Confió en el proyecto, le puso mucho amor (...) Quiero que sepan que entre ella y yo, no hay ningún malentendido, no hay nada, de hecho, nos deseamos lo mejor”.