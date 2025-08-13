;

VIDEO. Juan Lecanda y su desafío de ser Quico en serie de Chespirito: “No quise hacerlo el malo de Malolandia, quise humanizarlo”

El actor mexicano conversó con ADN sobre su papel de Marcos Barragán, y cómo abordó la responsabilidad de mostrar el lado más humano y vulnerable de uno de los íconos del universo creado por Roberto Gómez Bolaños.

Nelson Quiroz

HBO MAX

HBO MAX

El éxito de la serie Chespirito: sin querer queriendo en HBO Max ha traspasado fronteras, y uno de sus protagonistas, Juan Lecanda, habló con ADN sobre lo que significó encarnar a Marcos Barragán, personaje inspirado en Quico, en esta serie que revela el lado íntimo de la vida de Roberto Gómez Bolaños y su elenco.

“Sabíamos que prometía ser un éxito, tenía todos los ingredientes, pero no a esta magnitud. Estoy profundamente agradecido por la respuesta del público”, dijo el artista, quien destacó el desafío actoral de interpretar a un personaje ficticio que, a su vez, daba vida a uno real.

“Quico lo había imitado desde antes, pero Marcos era un lienzo en blanco que tenía que pintar desde cero”, sumó.

ADN

HBO MAX

El actor explicó que su intención fue ir más allá del estereotipo del antagonista: “No quise hacerlo el malo de Malolandia solo por ser malo. Quise encontrarle colores, profundidad, para humanizarlo y que la gente conectara con él. Descubrí que era entrañable y que sus luchas eran completamente válidas”.

Revisa también

ADN

Para Lecanda, la serie fue una oportunidad de mostrar la complejidad de quienes estuvieron detrás de uno de los programas más queridos de Latinoamérica. “Queríamos que la gente viera a estos seres humanos vulnerables, con inseguridades y dudas, no solo la cara bonita que hace reír. La vida de un artista también tiene momentos de oscuridad”.

Respecto a las reacciones de figuras vinculadas al mundo de Chespirito, el actor fue claro: “Son cosas extracanchas que no puedo controlar. Yo solo me enfoco en ser un actor preparado, responsable y comprometido. El resto lo juzgará el público”.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad