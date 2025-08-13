El éxito de la serie Chespirito: sin querer queriendo en HBO Max ha traspasado fronteras, y uno de sus protagonistas, Juan Lecanda, habló con ADN sobre lo que significó encarnar a Marcos Barragán, personaje inspirado en Quico, en esta serie que revela el lado íntimo de la vida de Roberto Gómez Bolaños y su elenco.

“Sabíamos que prometía ser un éxito, tenía todos los ingredientes, pero no a esta magnitud. Estoy profundamente agradecido por la respuesta del público”, dijo el artista, quien destacó el desafío actoral de interpretar a un personaje ficticio que, a su vez, daba vida a uno real.

“Quico lo había imitado desde antes, pero Marcos era un lienzo en blanco que tenía que pintar desde cero”, sumó.

El actor explicó que su intención fue ir más allá del estereotipo del antagonista: “No quise hacerlo el malo de Malolandia solo por ser malo. Quise encontrarle colores, profundidad, para humanizarlo y que la gente conectara con él. Descubrí que era entrañable y que sus luchas eran completamente válidas”.

Para Lecanda, la serie fue una oportunidad de mostrar la complejidad de quienes estuvieron detrás de uno de los programas más queridos de Latinoamérica. “Queríamos que la gente viera a estos seres humanos vulnerables, con inseguridades y dudas, no solo la cara bonita que hace reír. La vida de un artista también tiene momentos de oscuridad”.

Respecto a las reacciones de figuras vinculadas al mundo de Chespirito, el actor fue claro: “Son cosas extracanchas que no puedo controlar. Yo solo me enfoco en ser un actor preparado, responsable y comprometido. El resto lo juzgará el público”.