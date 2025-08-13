La UC inaugurará el Claro Arena con hinchas visitantes en tribuna / Twitter @Cruzados

En la UC respiran aliviados luego de haber conseguido la aprobación para estrenar el Claro Arena.

Todo ya está listo con tal de que puedan estrenar su remozado recinto deportivo el sábado 23 de agosto, ante Unión Española, por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Esto pese a que Cruzados suspendió la primera prueba para ir testeando los accesos del público ante la amenaza de parte de la barra luego que sus tribunas no fueran habilitadas para dichos encuentros.

De todas formas, la UC tiene ya una definición importante de cara al encuentro con Unión Española.

Esto luego que el mismo presidente de Cruzados, Juan Tagle, confirmó, en diálogo con Radio Duna, que permitirán el acceso de hinchas visitantes al Claro Arena.

Según información de ADN Deportes, la intención en la directiva precordillerana es que los fanáticos forasteros puedan tener parte de la tribuna en sus partidos, salvo para los clásicos con la U de Chile y Colo Colo.