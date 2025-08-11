Juan Tagle celebra la habilitación del Claro Arena: “Ha sido un proceso complejo y que finalmente llega a buen puerto” / Twitter @Cruzados

Durante la jornada de este lunes, la espera de los hinchas de Universidad Católica por el Claro Arena llegó a su fin.

La Dirección de Obras Municipales de Las Condes aprobó finalmente el proyecto del estadio, tal como informó Cruzados a través de sus redes sociales. Juan Tagle, presidente de la UC, envió un mensaje a los hinchas para celebrar la noticia.

“Hoy hemos recibido, después de mucho trabajo y esfuerzo, la recepción municipal final de nuestra nueva casa”, comenzó señalando el dirigente.

“Ha sido un proceso extenso y complejo, pero que finalmente llega a buen puerto. Hemos contado con el apoyo de mucha gente para lograr este hito, que nos permite decir con seguridad que nuestra nueva casa será estrenada la próxima fecha de local ante Unión Española, el 23 de agosto”, confirmó.

“Haremos unos eventos previos de prueba que iremos informando”, agregó Tagle. Según detalló ADN Deportes, esos partidos previos corresponderán al fútbol femenino y a la categoría proyección.