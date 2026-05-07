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“Salió de la cárcel hace cuatro meses”: vinculan a presunta pareja de Gisella Gallardo con caso de fraude tributario

Tras confirmarse su quiebre con Mauricio Pinilla, la comunicadora fue vinculada con un conocido empresario.

Sebastián Escares

“Salió de la cárcel hace cuatro meses”: vinculan a presunta pareja de Gisella Gallardo con caso de fraude tributario

El mundo de la farándula quedó sorprendido cuando se confirmó que Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo separaron sus caminos y decidieron ponerle fin a su relación.

De hecho, luego de que la propia Gallardo confirmó el quiebre, se refirió a los rumores que la vinculaban con un conocido empresario cuyo nombre es José Alfredo Rivas. “Es un amigo que estoy conociendo, estoy conociendo a otros amigos también”, detalló la comunicadora tras ser consultada sobre el tema.

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No obstante, Hugo Valencia reveló que el hombre con el que es vinculado Gisella Gallardo habría salido de la cárcel hace cuatro meses.

¿Quién es el hombre con el que se le vincula a Gisella Gallardo?

En el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, Adriana Barrientos mencionó que “a este hombre se lo presenta su círculo de amigos”.

Por su parte, Hugo Valencia reveló: “Salió de la cárcel hace cuatro meses”. En tanto, Javier Fernández mencionó que estaba recluido en la cárcel Santiago 1.

“Él estuvo en el año 2023 en un operativo de la PDI, el más grande de la historia de nuestro país en temas tributarios”, añadió Valencia.

Por otro lado, en el panel mencionaron que la expareja de José Alfredo Rivas es la actual pareja de Cristián de la Fuente.

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