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Otro DT del fútbol chileno se juega su puesto este fin de semana: “Si me sacan, están en todo su derecho”

“No estoy apernado acá, desde que llegué, el resultado me apremia”, declaró Jaime Vera en la previa del duelo entre Rangers y Deportes Iquique por la Primera B.

Bastián Lizama

@rangersdetalca.cl

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El momento de Rangers de Talca en la Primera B es crítico. El conjunto piducano marcha como colista con apenas dos puntos en la tabla de posiciones y, tras 10 fechas disputadas, sigue sin conocer de victorias en la Liga de Ascenso.

Este viernes, el cuadro maulino deberá visitar a Deportes Iquique, en un duelo que no solo podría profundizar la crisis del equipo, sino que también podría costarle el puesto al técnico Jaime Vera, quien acumula un empate y cinco derrotas desde su llegada.

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Así lo reconoció el propio DT en conferencia de prensa, señalando que comprendería una posible decisión de la dirigencia respecto a un cambio en la banca. “Si me sacan, están en todo su derecho si no le he ganado a nadie. No se crea que yo estoy apernado acá, desde que llegué, el resultado me apremia”, afirmó.

“En todos los equipos en que he estado el resultado me apremia, siempre. Imagínese que una vez salí campeón de la Copa Chile en Iquique y la gente me gritaba que me fuera, con mayor razón aquí que no le he ganado a nadie", agregó.

De todas formas, el experimentado entrenador de 63 años fue enfático en señalar que no tiene en mente renunciar a su puesto. “No lo pienso, de hecho si usted me dice que están conversando con otro técnico, tampoco tengo esa información porque yo no leo redes sociales”, apuntó.

“Lo que sí tengo claro es que cuando un entrenador no está bien, si suenan nombres, no es primera vez. No me pasa a mi no más, antes de llegar acá, a Erwin (Durán) no le estaba yendo bien y también sonaban nombres“, sentenció Vera.

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