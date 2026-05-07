“Debería haber ganado sin problemas, pero...”: Yasmani Acosta se lesiona en plena pelea por el Panamericano de lucha grecorromana y será operado / Anadolu

Si hay un nombre que es candidato fijo a ser medallista en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 es el luchador grecorromano Yasmani Acosta, quien viene de ser plata en París 2024.

Al respecto, su primer gran paso hacia la próxima cita de los anillos estaba agendado para este jueves, cuando volvió a competir a gran nivel tras lo hecho en la ciudad gala hace ya dos años.

Todo en el marco del Panamericano específico de lucha grecorromano, a disputarse en la localidad de Coralville, Estados Unidos, donde buscaría asegurar su cupo en los próximos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, en la categoría sobre 130 kilos, el descenlace fue el más inesperado. Esto porque, en medio de su combate por los cuartos de final ante el jamaicano Tyrese Thompson, Yasmani Acosta debió abandonar la pelea por lesión.

Jamaica’s Tyrese Thompson helped his opponent, World and Olympic medalist Yasmani Acosta, off the mat after Acosta suffered a match ending injury in the Pan-Am quarterfinals. pic.twitter.com/sfGN3mGtO2 — FloWrestling (@FloWrestling) May 7, 2026

“Debería haber ganado sin problemas, ganar mi medallita de oro y clasificar, pero pasaron cosas. Las dos rodillas están lesionadas”, reconoció el peleador nacional a través de un video en sus redes sociales, donde reconoció que deberá ser operado, aunque todavía sin saber a ciencia cierta el grado de su lesión.

“Ahora toca recuperarme, les agradezco a todos los que me han escrito y a salir de esta”, concluyó Yasmani Acosta, quien deberá esperar por el diagnóstico definitivo.