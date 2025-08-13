Universidad Católica es uno de los cuatro equipos del Campeonato Nacional que no se reforzaron en el mercado de fichajes invernal, junto con Colo Colo, Ñublense y Cobresal.

Si bien la intención de Daniel Garnero era sumar un volante ofensivo que pudiera entregarle mejores ideas en la zona de ataque a su plantel, finalmente no encontraron a ningún jugador que se adecuara a su presupuesto. De todas formas, esa figura podría ya estar en San Carlos de Apoquindo.

Se trata de Vicente Cárcamo, el “10” de la UC en la Sub 20, quien ha sido la gran figura de la categoría proyección del club de la precordillera y que, este miércoles, anotó un gol al más puro estilo de Lionel Messi.

En el partido que su categoría ganó por 5-3 ante Deportes Iquique, el volante ofensivo arrancó desde la mitad de la cancha con el balón dominado en su zurda y, tras desparramar a cuatro rivales, metió un zapatazo que se clavó en el ángulo.

Eso sí, tras aquella espectacular anotación, se fue expulsado por cometer una falta que le significó la segunda tarjeta amarilla.