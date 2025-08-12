;

La Universidad Católica suspende práctica abierta en el Claro Arena por posible banderazo no autorizado de sus hinchas

Además, la apertura del estadio para el partido de la rama femenina también podría ser cancelada.

Javier Catalán

Este lunes recién pasado, la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Las Condes aprobó y habilitó finalmente el Claro Arena para su reestreno. Desde Universidad Católica ya habían fijado los primeros eventos con público en las tribunas, pero, de un momento a otro, todo se tambaleó.

Una práctica del primer equipo a puertas abiertas, programada para el viernes 15 de agosto, iba a ser la primera instancia en que los hinchas de “La Franja” visitarían su nueva casa. Sin embargo, la UC decidió suspender este evento tras un comunicado de la barra Los Cruzados, que reclamaba por no habilitar los sectores donde ellos se ubican.

“Ante la incorrecta interpretación de un grupo de nuestros hinchas, en el sentido de que el evento programado para este viernes 15 de agosto sería un ‘banderazo’, antes del clásico del día sábado, para el que nunca solicitamos autorización, hemos optado por suspender dicho evento de prueba”, confirmó Universidad Católica.

Además, se habían habilitado las galerías Mario Lepe e Ignacio Prieto para el duelo de la rama femenina ante Santiago Morning el miércoles 20 de agosto, pero ante las amenazas de los barristas, también podría ser cancelado.

Con estas suspensiones, el regreso al Claro Arena para los cruzados será el sábado 23 de agosto, cuando reciban a Unión Española por el Campeonato Nacional.

