El cantante chileno Kidd Voodoo sorprendió este jueves a los pasajeros del Metro de Santiago al aparecer inesperadamente a través de los altoparlantes de la red para entregar un saludo y anunciar importantes novedades relacionadas con su carrera musical.

Desde el centro de control del tren subterráneo, el artista, cuyo nombre real es David León, les deseó un buen viaje a los usuarios y aprovechó la instancia para confirmar el lanzamiento de una edición especial de la tarjeta Bip! inspirada en su próximo disco, Euforia.

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Según informó el cantante, la tarjeta estará disponible desde el 18 de mayo en estaciones seleccionadas como Plaza de Maipú, Baquedano, Plaza de Puente Alto y Escuela Militar. Con esto, Kidd Voodoo se convierte en el primer artista chileno en tener una Bip! temática oficial.

El anuncio rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente luego de que pasajeros compartieran registros del momento en plataformas como Instagram y TikTok.

Pero esa no fue la única sorpresa. El intérprete también confirmó que realizará un show gratuito este sábado en Plaza de Maipú, comuna donde creció, como una antesala al estreno de Euforia, previsto para el próximo 14 de mayo en plataformas digitales.

El nuevo trabajo discográfico incluirá colaboraciones internacionales y llega en medio de uno de los momentos más exitosos de la carrera del artista, tras su paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y una seguidilla de conciertos masivos que lo consolidaron como una de las principales figuras de la música urbana chilena.