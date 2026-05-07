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VIDEO. “Vidal fue bastante duro conmigo, pero lo entendí porque es un ídolo; es como Messi en Argentina”

Ricardo Gareca volvió a referirse a su paso por La Roja y a las polémicas críticas que recibió de parte de Arturo Vidal.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

A casi un año de su salida de la selección chilena, tras completar las peores Eliminatorias en la historia, Ricardo Gareca volvió a referirse a su negativo proceso al mando de La Roja.

En conversación con ESPN Argentina, el “Tigre” abordó el complejo momento que atraviesa Chile, que lo llevó a quedar fuera de tres Mundiales consecutivos, y también recordó su relación con Arturo Vidal.

Chile está en una etapa de recambio permanente de entrenadores que no le hace nada bien a la selección. Hay un momento en que tienen que decidirse por un entrenador y decir: ‘este es el que elegimos y lo respaldamos por lo menos dos procesos’”, comenzó señalando el estratega argentino.

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En esa misma línea, los panelistas lo llevaron a hablar sobre los referentes y cómo podrían ayudar a respaldar a un técnico durante más tiempo. Fue ahí donde apareció el nombre de Vidal y Gareca recordó los cruces que tuvo con el volante nacional.

“Vidal en un momento se expresó. Tiene esos programas de streaming y hoy el jugador se expresa directamente. Yo lo entendí, él es un ídolo. Por ahí yo me demoré en convocarlo, entonces se expresó y fue bastante duro conmigo”, comentó.

Yo lo entendí, porque es un ídolo; es como Messi acá en Argentina, al igual que Alexis Sánchez y esos muchachos que le han dado mucho a la selección. A mí lo que me interesaba era que la selección despegara y cuando lo convoqué me di cuenta de que era un tipo positivo y realmente importante”, cerró Gareca.

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