A casi un año de su salida de la selección chilena, tras completar las peores Eliminatorias en la historia, Ricardo Gareca volvió a referirse a su negativo proceso al mando de La Roja.

En conversación con ESPN Argentina, el “Tigre” abordó el complejo momento que atraviesa Chile, que lo llevó a quedar fuera de tres Mundiales consecutivos, y también recordó su relación con Arturo Vidal.

“Chile está en una etapa de recambio permanente de entrenadores que no le hace nada bien a la selección. Hay un momento en que tienen que decidirse por un entrenador y decir: ‘este es el que elegimos y lo respaldamos por lo menos dos procesos’”, comenzó señalando el estratega argentino.

En esa misma línea, los panelistas lo llevaron a hablar sobre los referentes y cómo podrían ayudar a respaldar a un técnico durante más tiempo. Fue ahí donde apareció el nombre de Vidal y Gareca recordó los cruces que tuvo con el volante nacional.

“Vidal en un momento se expresó. Tiene esos programas de streaming y hoy el jugador se expresa directamente. Yo lo entendí, él es un ídolo. Por ahí yo me demoré en convocarlo, entonces se expresó y fue bastante duro conmigo”, comentó.

“Yo lo entendí, porque es un ídolo; es como Messi acá en Argentina, al igual que Alexis Sánchez y esos muchachos que le han dado mucho a la selección. A mí lo que me interesaba era que la selección despegara y cuando lo convoqué me di cuenta de que era un tipo positivo y realmente importante”, cerró Gareca.