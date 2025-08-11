;

Investigan a expareja de denunciante de Monsalve por intento de difundir videos íntimos: estaría involucrado el defensor del exsubsecretario

Dos personas fueron formalizadas por la Fiscalía por amenazas y difusión de material íntimo vinculado a la víctima en el caso.

Martín Neut

Victor Providel - Manuel Monsalve

Victor Providel - Manuel Monsalve / VICTOR HUENANTE

La denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sumó un nuevo episodio judicial, esta vez ajeno a la figura del exministro.

Fernando Silva Tagliabúe —ciudadano uruguayo y expareja de la funcionaria que acusó a Monsalve— junto al chileno Maximiliano Sepúlveda, habrían intentado vender a canales de televisión material íntimo de la mujer, que incluía videos sexuales y grabaciones de sus sesiones con un psiquiatra.

Según La Tercera, Silva conoció a la denunciante en un bar de Bellavista, iniciaron una relación y vivieron juntos en Santiago. El vínculo terminó tras episodios de violencia, pero él conservó grabaciones privadas que, junto a Sepúlveda, intentó comercializar.

El plan habría incluido contactar al defensor público de Monsalve, Víctor Providel, para conseguir nexos en el mundo de la farándula.

“Sujeto de interés”

Pericias a los chats revelan que Providel facilitó datos de una actriz y de una productora de televisión.

En mayo, la Fiscalía Centro Norte formalizó a Silva y Sepúlveda por amenazas, violencia y difusión de material audiovisual.

Providel, en tanto, es investigado como “sujeto de interés” y cuenta con el respaldo de la defensora regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, por lo que sigue representando a Monsalve, quien cumple arresto domiciliario total desde 2024.

El paradero de Silva es incierto. Se presume que huyó a Bolivia, donde tiene antecedentes por robo en hoteles, además de prontuarios en Brasil y Uruguay.

