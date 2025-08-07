;

Defensoría Penal Pública instruye sumario contra abogado de Manuel Monsalve por comunicarse con imputado de causa paralela

La trama del caso por delitos sexuales contra el ex subsecretario del interior Manuel Monsalve se enreda con una causa por acoso por parte de un ciudadano uruguayo contra la denunciante.

Francisca Carvajal

Esta vez los ojos se ponen sobre el abogado de la Defensoría Penal Pública, Víctor Providel, quien fue denunciado por la defensa de la víctima del exsubsecretario por presuntamente comunicarse con otro imputado, un ciudadano extranjero que habría sostenido una breve relación con la víctima y que fue denunciado por acosar e intentar extorsionarla a cambio de publicar vídeos de su vida privada.

Este hecho está siendo investigado en paralelo y según las fuentes consultadas, el abogado Víctor Providel habría tomado contacto con esta persona para que estos vídeos fueran conocidos por los medios para afectar la defensa de la denunciante y funcionaria de la subsecretaría del interior.

Este hecho fue plasmado en una denuncia de la abogada María Elena Santibañez en la DPP por lo que a través de un comunicado se dio a conocer que “Al tomar conocimiento de los actos denunciados, se instruyó el inicio de una investigación administrativa con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existen o no faltas a la probidad y ética profesional, ya que éstos son unos de los valores fundamentales que rigen el actuar de todos los defensores penales públicos”.

Sumario administrativo

Daniela Aguirre, defensora regional Metropolitana Norte, comunicó que el organismo realizará “un sumario administrativo para esclarecer los hechos y para determinar si existen faltas a la probidad y ética profesional, que son valores fundamentales en el actuar de todo defensor penal público”.

Aguirre señaló que Monsalve sigue siendo representado por el mismo equipo jurídico". Así mismo, añadió que Víctor Providel “está a disposición de que se realice la investigación administrativa y todo eso se irá, digamos, enmarcando dentro de este proceso de reservado.”

