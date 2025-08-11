;

VIDEO. “Si el chofer seguía avanzando me iba a matar”: mujer denuncia a conductor y a empresa RED tras sufrir un accidente hace 4 meses

Valentina Audicio relató que su pantalón quedó atrapado en la puerta, lo que provocó que fuera arrastrada. Busca reparación económica y sanciones legales.

Martín Neut

Buses red

Buses red / Diego Martin

Han pasado cuatro meses desde que Valentina Audicio, cantante y fonoaudióloga, sufrió un accidente a bordo de un bus del sistema RED.

Su pantalón quedó atrapado en la puerta y fue arrastrada por el vehículo, situación que —según relata— pudo costarle la vida.

“Si el chofer seguía avanzando, me iba a dejar muy mal o me iba a matar (…) La puerta no me soltó el pantalón y yo no podía hacer nada, él me vio”, afirmó Audicio a CHV, quien aseguró que tras el hecho se enteró de otros casos similares.

La víctima presentó un reclamo formal contra la empresa y el conductor, reunió registros audiovisuales y buscó asesoría legal para evitar que el caso quedara impune.

Sobre el aspecto judicial, Carlos Pizarro, académico de Derecho Civil de la Universidad de Chile, explicó que: “Frente a un accidente de tránsito uno va a poder demandar todos los gastos en que haya incurrido producto del accidente y también (…) recibir una indemnización por el daño moral, es decir, por el daño físico o psicológico que produce este accidente”.

