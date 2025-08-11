;

Detienen a dos nuevos presuntos implicados en secuestro de empresario en Quilicura

Carabineros suma nuevos avances en el caso, que ya cuenta con seis personas bajo custodia mientras continúa la indagatoria del Ministerio Público.

Martín Neut

Carabineros, policial, carabinero, OS9, 1024x576 jpg ok

Carabineros, policial, carabinero, OS9, 1024x576 jpg ok

La noche del lunes, efectivos del OS-9 de Carabineros arrestaron a dos personas de nacionalidad venezolana en situación migratoria irregular presuntamente relacionadas con el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, cofundador y gerente general de la empresa Ceroplas.

Se trataría de los individuos que estuvieron encargados de retirar el dinero exigido como rescate, según fuentes de Radio ADN.

Revisa también:

ADN

El empresario había sido interceptado por tres encapuchados armados al llegar a su empresa en la comuna de Quilicura. Posteriormente, su familia recibió mensajes extorsivos y se llegó a solicitar un rescate de 300 millones de pesos, aunque fue liberado luego de pagar una suma menor.

El viernes anterior, la Fiscalía ya había informado que se había ampliado la detención de cuatro personas vinculadas al hecho. Suman 6 personas detenidas en total.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad