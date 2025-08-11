Detienen a dos nuevos presuntos implicados en secuestro de empresario en Quilicura

La noche del lunes, efectivos del OS-9 de Carabineros arrestaron a dos personas de nacionalidad venezolana en situación migratoria irregular presuntamente relacionadas con el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, cofundador y gerente general de la empresa Ceroplas.

Se trataría de los individuos que estuvieron encargados de retirar el dinero exigido como rescate, según fuentes de Radio ADN.

El empresario había sido interceptado por tres encapuchados armados al llegar a su empresa en la comuna de Quilicura. Posteriormente, su familia recibió mensajes extorsivos y se llegó a solicitar un rescate de 300 millones de pesos, aunque fue liberado luego de pagar una suma menor.

El viernes anterior, la Fiscalía ya había informado que se había ampliado la detención de cuatro personas vinculadas al hecho. Suman 6 personas detenidas en total.