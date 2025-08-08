Defensoría Penal Pública desmiente acusaciones de María Elena Santibáñez contra abogado de Manuel Monsalve

La Defensoría Penal Pública respondió a las declaraciones de la abogada María Elena Santibáñez, quien vinculó al defensor Víctor Providel con una investigación por amenazas, lesiones y la difusión no autorizada de grabaciones íntimas de la denunciante contra el exministro Manuel Monsalve.

En un comunicado, la Defensoría señaló que “los antecedentes con que contamos, que fueron expuestos personalmente por el fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, no se condicen con lo que la señora Santibáñez ha aseverado”.

La institución manifestó su preocupación por las “graves acusaciones que atentan contra el ejercicio legal de la defensa y la ética profesional que caracteriza a todos nuestros defensores penales públicos”.

“Compromiso institucional”

Asimismo, aclararon que “el cambio de defensor penal público solo se produce por infracción de estándares de defensa o a solicitud del imputado, de nadie más”.

Por su parte, Santibáñez explicó en radio Duna que Providel “aparece vinculado” a una causa en la que dos imputados ofrecían material íntimo de la denunciante a medios de comunicación a cambio de dinero, y que el defensor facilitó contactos para ello.

La Defensoría reiteró su compromiso institucional de “prestar defensa penal -sin distinción- a todas las personas que enfrentan un proceso judicial y resguardando siempre el respeto a los derechos fundamentales”.