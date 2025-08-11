Aún no hay humo blanco para la lista única del oficialismo: negociaciones continuarán este martes / Francisco Vicencio Salinas

El secretario general del PPD, José Toro Kemp, aseguró que avanzan las negociaciones para conformar una lista parlamentaria única entre los partidos que respaldan la candidatura presidencial de Jeannette Jara, aunque aún persisten diferencias.

“Se presentaron propuestas de cada uno de los partidos. Hay que ver y analizar cada una de las propuestas, dónde hay más acuerdos, pero yo creo que cada vez más hay mayor posibilidad de acuerdos”, afirmó el dirigente.

Aseguró que “si todos le ponemos voluntad, si todos tenemos ganas y todos dimensionamos nuestros diferentes tamaños, (…) la voluntad de llegar a una lista única se exprese y se materialice”.

Toro Kemp evitó detallar los nudos críticos por distrito, ya que “eso genera diferente implicancia en cada una de esas zonas”, pero instó a las colectividades a que “pudiésemos manifestar nuevamente nuestras intenciones reales de ir destrabando esos nudos críticos que existen”.

Candidatos deben tener “ficha limpia”

Además, subrayó que el PPD exige que los candidatos tengan “una ficha limpia” y que cuenten con “consideraciones básicas que permitan finalmente mostrar una determinada categoría de candidatos”.

Frente a la eventualidad de no concretar una lista única, advirtió que “es 100% responsabilidad de los partidos, no de la candidata presidencial”, y que aquello sería “estar al debe con la ciudadanía y con la candidata”.

Sobre la relación con partidos pequeños, el dirigente pidió que “tengan un sentido de responsabilidad y (…) evalúen sus condiciones políticas electorales en cada uno de esos distritos, porque no siempre, si lo que queremos es que le vaya mejor a la lista, los candidatos representan esa mejor competitividad”.