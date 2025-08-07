“No es lo que todos esperan”: conocido tarotista revela el destino de Jeannette Jara en La Moneda

En medio de la creciente carrera presidencial que se vive en Chile, el reconocido tarotista Álvaro Santi entregó una sorprendente lectura sobre el futuro político de Jeannette Jara, una de las candidatas más mencionadas para llegar a La Moneda.

Durante su participación en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X, Santis afirmó que Jara “llegará a La Moneda, pero no de la forma en que todos creen”.

La lectura indica que, aunque su nombre está presente en la contienda presidencial, su llegada no será mediante una victoria tradicional ni como presidenta electa.

El tarotista explicó que las cartas muestran “una fuerte oposición” y un escenario de “conflictos y desafíos” para Jara, lo que podría impedirle ocupar el máximo cargo ejecutivo de manera directa.

Sin embargo, su influencia política no desaparecerá, pues “está vinculada de alguna manera” con el poder y seguirá jugando un papel importante en el escenario nacional.

“No es la primera vez que veo este panorama para Jeannette Jara”, agregó Santi, quien ya había adelantado esta visión en conversaciones previas. Su pronóstico se suma a otras voces que consideran que la carrera presidencial tendrá giros inesperados.

Jeannette Jara, quien representa al oficialismo, se mantiene como una figura clave en la política nacional, y aunque el tarotista plantea un futuro complejo, su nombre seguirá siendo parte de la conversación pública.

En el panorama general, Santi también señaló que un hombre, posiblemente cercano a la derecha, sería quien finalmente llegue a La Moneda. “Puede ser José Antonio Kast”, comentó, aunque reconoció que la contienda aún está abierta y surgen otros candidatos.