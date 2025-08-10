Este sábado, Colo Colo sumó su tercera igualdad consecutiva en el Campeonato Nacional 2025, luego de que Everton le empatara con un penal cometido por Sebastián Vegas en el último minuto del encuentro disputado en el Estadio Sausalito.

Sebastián Sosa Sánchez, delantero de los viñamarinos y víctima de la infracción dentro del área de los albos, conversó en exclusiva con ADN Deportes tras el encuentro y entregó su versión de los hechos de la polémica acción.

“Punto importante por la situación en la que estamos, pero un sabor agridulce porque creo que hicimos méritos para llevarnos un poco más”, comenzó diciendo el argentino, quien cambió el lanzamiento por gol.

Al ser consultado acerca del penal, respondió: “yo siento el contacto. Cuando voy a definir, tengo el control para definir de primera, pero siento un contacto y eso hace que no llegue a impactar el balón. Dentro del área, el contacto es penal y más en situaciones así”.

“Ya se habían dado situaciones en que, cuando levantan los centros, me tienen sujetado y esas jugadas no se cobran. A veces molesta un poco, porque le sacan la ventaja al delantero cuando va a definir, porque te tienen agarrado. Esos penales últimamente no se están cobrando”, sentenció el delantero.