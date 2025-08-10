;

Se agota la paciencia: Aníbal Mosa le raya la cancha a Jorge Almirón por sus expulsiones en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro le envío un recado al suspendido técnico de los albos en la previa del duelo ante Everton de Viña del Mar.

Colo Colo enfrenta este domingo a Everton por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025. En la previa del partido, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló con los medios y le envío un recado al suspendido Jorge Almirón.

Consultado por las reiteradas expulsiones que ha tenido el técnico albo en la actual temporada, el mandamás del “Cacique” respondió que "el tema de las expulsiones es un tema que hemos conversado y no está bien, no corresponde".

“Hay que entender que ellos también viven la situación a mil adentro, así que esperemos que no haya más expulsiones”, agregó Mosa en torno al comportamiento del DT.

De todas formas, el presidente de Blanco y Negro no puso en duda la continuidad del estratega argetino y señaló que “esperemos que los resultados se den nomas. Él es entrenador de Colo Colo, así que esperemos que continúe”.

Cabe recordar que Jorge Almirón ha sido expulsado en cuatro ocasiones en el Campeonato Nacional. El técnico de los albos recibió tarjeta roja dos veces en 2024 y otras dos en este 2025.

